Haagse politie pakt voortvluchtige Brit bij kerstdiner

De politie in Den Haag heeft een 28-jarige man uit Liverpool aangehouden die al vijf jaar hoog op de opsporingslijst van het Verenigd Koninkrijk stond. Dat meldt het Britse misdaadagentschap NCA woensdag. De man uit Liverpool werd dinsdagavond aangehouden terwijl hij in een restaurant in Den Haag aan het kerstdiner zat.

De Engelsman wordt gezocht op tien verdenkingen van wapen- en drugssmokkel, of poging daartoe. De politie vermoedt dat hij een van de leiders is van een crimineel netwerk dat vrachtwagenchauffeurs inzet om wapens en munitie vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Misdaadagentschap NCA meldt dat de man wordt uitgeleverd aan de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. Een medeverdachte van de man is onlangs veroordeeld tot acht jaar cel, een andere verdachte is nog in afwachting van zijn rechtszaak.