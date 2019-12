Erdogan: Turkse militairen naar Libië zodra verzoek komt

Turkije stuurt militairen naar Libië, zodra er vanuit Tripoli een officieel verzoek komt. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Libische premier Fayez Sarraj hem al om steun gevraagd, hoewel internationale persbureaus melden dat er nog geen officieel verzoek is gedaan. Het Turkse parlement zou er volgens Erdogan volgende week over kunnen stemmen.

Sinds de val van Moammar Gaddafi in 2011 heerst er chaos in Libië en strijden milities van generaal Khalifa Haftar tegen het regeringsleger onder leiding van Sarraj. Haftar heeft het oosten en het zuiden van het land onder controle, terwijl Sarraj de hoofdstad Tripoli en een deel van het westen controleert.

Het is niet de eerste keer dat Erdogan militaire steun aan Sarraj aanbiedt. Eerder deze maand erkenden de twee regeringsleiders elkaars vergaande economische zones in de Middellandse Zee, tot woede van buurlanden. Ook toen gaf Erdogan al aan militaire steun te willen verlenen. De eventuele inmenging van Turkse militairen zou de lappendeken van verschillende uniformen rond Tripoli nog een stukje groter maken. Sinds het machtsvacuüm dat in 2001 ontstond, na de val van dictator Moammar Gaddafi, strijden meerdere machtsblokken om controle over het olierijke land.

Premier Sarraj geeft leiding aan de door de VN erkende regering van Libië. Hij wordt militair gesteund door onder meer Qatar. Italië geeft politieke steun. Sarrajs positie wordt bedreigd door de 76-jarige Haftar - die zich militair gesteund ziet door een coalitie Rusland, Frankrijk, Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten en een leger Soedanese huurlingen.