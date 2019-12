Timmermans in liefdesbrief aan VK: ‘je mag altijd terugkomen’

Timmermans in liefdesbrief aan VK: 'familiebanden verbreek je niet'

Als het aan Frans Timmermans ligt, is het Verenigd Koninkrijk na de Brexit altijd welkom in de Europese Unie. Dat schrijft de vicevoorzitter van de Europese Commissie donderdag in een liefdesbrief in de Britse krant The Guardian. De Brexit zorgt er volgens hem niet voor dat de familieband tussen het VK en de rest van Europa wordt verbroken.

„Ik ken je nu. En ik houd van je. Voor wat je bent en je me hebt gegeven”, schrijft Timmermans. Hij is naar eigen zeggen van het Verenigd Koninkrijk gaan houden sinds hij op twaalfjarige leeftijd naar een Engelse school in Rome ging. Nu, meer dan veertig jaar later, zit het VK nog altijd in zijn bloed, aldus Timmermans.

Timmermans toont zich ook kritisch. De Brexit heeft volgens hem „zoveel onnodige schade” aangebracht en hij vreest dat er meer zal volgen. „Ik weet dat je gelooft dat je uniek en anders bent. En natuurlijk ben je dat op veel manieren, maar misschien minder dan je denkt.” Volgens de PVDA'er zijn alle EU-landen uniek. „Onze verschillen zijn een bron van bewondering, verrassing, ongemak, misverstand, bespotting, karikatuur en, ja, liefde.”

„Je hebt besloten te vertrekken. Het breekt mijn hart, maar ik respecteer die beslissing. Je was er in tweestrijd over, zoals je altijd in tweestrijd was over de EU. Ik wilde dat je aan die houding had vastgehouden, het diende je goed en hield ons allemaal in betere vorm. Was het nodig om het probleem te forceren? Helemaal niet. Maar je deed het. En het trieste is, ik zie dat het je pijn doet. Omdat de twee geesten er nog steeds zullen zijn, zelfs nadat je bent vertrokken.”

Timmermans zegt dat hij zich „diep gekwetst” voelde toen het VK besloot te vertrekken. „Drie jaar later ben ik gewoon verdrietig dat een familielid onze banden wil verbreken. Maar tegelijkertijd vind ik troost in de gedachte dat familiebanden nooit echt kunnen worden verbroken. We gaan niet weg en je bent altijd welkom om terug te komen.”