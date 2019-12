23-jarige man opgepakt na bedreigen agent op Telegram

De politie heeft een 23-jarige man uit Papendrecht aangehouden op verdenking van het bedreigen van Rotterdamse agenten via de chatapp Telegram. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Rotterdam donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens RTL zijn er meerdere criminele chatgroepen actief op Telegram, waar soms honderden euro’s uitgeloofd worden voor persoonsgegevens van agenten. De chatkanalen hebben honderden tot soms duizenden deelnemers. Een van de deelnemers loofde 500 euro uit voor de namen of de adressen van twee agenten uit Rotterdam, waarvan een foto gedeeld werd waarop ze waarschijnlijk een bekeuring aan het uitschrijven waren.

De politie neemt de bedreiging en de pogingen persoonsgegevens van agenten te achterhalen hoog op. Een agent identificeren is niet per definitie strafbaar, zegt officier van justitie Ernst Pols tegen RTL, tenzij dat gepaard gaat met bedreigingen. „Als er ook maar iets bij komt wat zo’n verzoek wel strafbaar maakt, zoals een bedreigend element, dan zitten we erbovenop.” De Nederlandse Politiebond zei tegen RTL de problemen te herkennen en jaarlijks tientallen vergelijkbare meldingen te ontvangen.

De verdachte uit Papendrecht is na verhoor weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte. Het Openbaar Ministerie beslist later of hij vervolgd wordt. Naast agenten wordt in de chatkanalen ook jacht gemaakt op de identiteit van boa’s, parkeerwachten en conducteurs, meldde RTL.