Zalm en garnalen? Dat ging toch niet samen

Anderhalf jaar geleden gefuseerd, en nu alweer uit elkaar. De tweede speler op de Nederlandse garnalenverwerkingsmarkt, Klaas Puul uit Volendam, komt in Britse handen. In de zomer van 2018 fuseerde het bedrijf nog met zalmspecialist Foppen uit Harderwijk.

De verkoop aan het Britse visbedrijf Sykes werd maandag bekendgemaakt door eigenaar Dutch Seafood Company, dat in handen is van H2 Equity Partners. In het persbericht geeft Dutch Seafood Company aan zich nu te gaan richten op „het versnellen van de groei in de (gerookte)zalmdivisie”, waar Foppen actief in is. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de autoriteiten.

Een medewerker van Dutch Seafood Company zei dit voorjaar tegen een Amerikaans vakmedium nog goed op weg te zijn met de fusie en plannen te hebben voor verdere expansie voor beide bedrijven in de Verenigde Staten. Foppen was daar al actief, Klaas Puul niet.

Directeur André van der Padt, die op het moment van de fusie aantrad, zei deze week tegen Het Financieele Dagblad dat „garnalen met zalm toch veel minder synergie heeft dan garnalen met garnalen”.

Nieuwe eigenaar Sykes richt zich, net als Klaas Puul, voornamelijk op de Britse en Europese markt. Het in 1862 opgerichte bedrijf, met vestigingen in Manchester en Liverpool, had vorig jaar een omzet van 104 miljoen pond (122 miljoen euro).

Het bedrijf verkoopt allerlei zeefruit, maar vooral garnalen van buiten de Noordzee. Klaas Puul is actief in de verwerking en handel in met name Noordzeegarnalen. De zalmactiviteiten die het Volendamse bedrijf had zijn tijdens de anderhalf jaar durende fusie overgedragen aan Foppen.

Eend

Klaas Puul werd vijftig geleden opgericht in een garagebox in Volendam door Evert Mooijer. Die noemde zijn bedrijf naar zijn vader Klaas, die een viswinkel uitventte in Amsterdam. De familie werd Puul genoemd, dat Volendams is voor ‘eend’, naar de opa van Evert die een eendenfokkerij had.

Klaas Puul groeide onder leiding van Mooijer uit tot een van de grootste spelers op de Nederlandse markt voor het verwerken en verkopen van garnalen. Het bedrijf draaide in 2018 een omzet van 166,4 miljoen euro.

In de beginjaren haalde Mooijer zelf dagelijks de garnalen op bij de afslagen. Gepeld werd er door thuispellers in Volendam en omgeving, totdat dit in 1990 verboden werd. Klaas Puul opende toen locaties voor pellen in Marokko. Nog altijd rijden er dagelijks koelvrachtwagens met ongepelde garnalen naar Tanger, en met gepelde garnalen terug naar Nederland.

Bij de vestigingen van Klaas Puul in Nederland, in Edam en Volendam, werken ongeveer 160 mensen. Inclusief de mensen in de garnalenpellocaties in Marokko heeft het bedrijf zo’n 3.500 werknemers.

Familiebedrijf

Evert Mooijer, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd overleed, verkocht het meerderheidsaandeel in zijn familiebedrijf in 2016 aan H2. Binnen zijn eigen familie had hij geen opvolger weten te vinden, al behield de familie Mooijer wel een minderheidsaandeel.

Met de verkoop door private-equitybedrijf H2 aan Sykes komt Klaas Puul weer in handen van een familiebedrijf. Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Visserbond zegt daar blij mee te zijn. „Bij Heiploeg zien wij vissers ook dat het beter gaat sinds ze weer in handen zijn van een familiebedrijf. Die gaan toch voor de langere termijn.” Heiploeg, met een omzet van 300 miljoen euro het grootste garnalenbedrijf, kwam na een snel faillissement in 2014 in handen van Parlevliet & Van der Plas.

Je zag dat er dit jaar bij Klaas Puul veel onrust was Johan Nooitgedagt Vissersbond

Nederlandse vissers hebben het grootste deel van de Noordzeegarnalenmarkt in handen, met een vissersvloot van 225 schepen. In 2018 en 2019 was sprake van een zeer groot aanbod aan garnalen, wat de prijs flink heeft doen dalen van ruim zeven euro per kilo in 2017 naar 2,70 euro dit jaar.

„Je zag dat er dit jaar bij Klaas Puul veel onrust was – er waren veel wisselingen van personeel en je wist niet waar je aan toe was als verkoper”, vertelt Nooitgedagt. „Het is goed als de tweede speler op de Nederlandse markt weer sterker wordt. Daar hebben wij als vissers baat bij.”

