Sterrenkok Lucas Rive op 57-jarige leeftijd overleden

De bekende chefkok Lucas Rive is woensdag na een kort ziekbed op 57-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de culinaire vereniging Les Patrons Cuisiniers op Facebook. Rive vergaarde in zijn leven drie Michelinsterren.

Lucas Rive was 27 jaar lang verbonden aan het restaurant De Bokkedoorns in Overveen. Dat kreeg onder zijn leiding twee Michelinsterren. In 2013 opende Rive samen met zijn vrouw in Hoorn het restaurant Lucas Rive. Ook dat restaurant werd binnen vijf maanden beloond met een Michelinster. Op de website van dit restaurant staat dat het „vertalen van zijn liefde voor koken naar uitgebalanceerde smaaksensaties” de grootste ambitie was van de „geboren en getogen Horinees”.

Jongste tweesterrenchef van Nederland

Frank Visser, voorzitter van Les Patrons Cuisiniers, noemt Rive „een groot vakman” en „een meester”. Hij omschrijft zijn kookkunsten als „verrassend en vooruitstrevend”. Volgens Visser wist Rive, die op zijn 27ste de jongste tweesterrenchef van het land werd, zich ook ver buiten de Nederlandse landsgrenzen in de kijker te spelen.

Volgens Visser waren het niet alleen de sterren die telden voor Rive, het ging hem vooral om de waardering van de klanten. „De belangrijkste prikkel blijft de tevredenheid van de gast”, zei Rive zelf. Maar hij gaf wel toe dat het voor hem ook belangrijk was om af en toe via een Michelinster een schouderklopje te krijgen. „Dat prikkelt je om op niveau te blijven.”

Rive was sinds 2015 lid van Les Patrons Cuisiniers. „Maar lang voordat wij hem vol trots in ons midden mochten verwelkomen, drukte hij als leermeester, coach en begeleider al een onuitwisbare stempel op de vorming van ons culinaire landschapen menig topchef in de dop”, aldus Visser.