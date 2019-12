‘Russische activist afgevoerd naar militaire basis Nova Zembla’

De Russische activist Roeslan Sjaveddinov is maandag naar een militaire basis in Nova Zembla gebracht. Dat heeft zijn baas en oppositieleider Aleksej Navalny dinsdag bekendgemaakt. Volgens Navalny is Sjaveddinov uit zijn huis ontvoerd en tegen zijn wil naar de afgelegen basis gebracht.

Volgens het Russische leger ontduikt Sjaveddinov al jarenlang zijn dienstplicht. Navalny stelt echter dat de 23-jarige eerder vrijstelling heeft gekregen voor deze dienstplicht vanwege een gezondheidskwaal. Sjaveddinov werkt als projectmanager voor de anticorruptieorganisatie van Navalny en de oppositieleider vermoedt dat het Kremlin hem heeft afgevoerd om hem tegen te werken.

„Het plannetje om onze Roeslan te isoleren lijkt persoonlijk te zijn bedacht door [de Russische president] Poetin”, schrijft de oppositieleider op Twitter. Ook mensenrechtenactivist en president van het Russische Comité van Moeders van Militairen Valentina Melnikova zegt tegenover persbureau AFP dat het „ongewoon” is dat dienstplichtigen naar afgelegen bases in het Noordpoolgebied worden gebracht.

Volgens de oppositieleider wordt Sjaveddinov momenteel behandeld als een „politieke gevangene of banneling”. Hoewel Sjaveddinov niet in een cel zou zitten, wordt hij volgens Navalny wel continu bewaakt en heeft hij geen telefoon tot zijn beschikking. Navalny heeft bekendgemaakt dat Sjaveddinovs advocaten een zaak aanspannen tegen het Russische ministerie van Defensie voor onder meer machtsmisbruik en kidnapping.