Regen in Australië na maanden hitte en droogte

Na maanden van hevige bosbranden en droogte, heeft het op Eerste Kerstdag geregend in de Australische deelstaat New South Wales. De Australische krant The Sydney Morning Herald schrijft dat de regen „een kerstwonder” is voor de inwoners van de deelstaat en de brandweer.

Bij de plaats Byron Bay viel woensdag 57 millimeter regen, en in de plaats Taree 47 millimeter. Ook in het noordoosten van New South Wales, richting Queensland, viel regen. „In het noorden zijn een aantal goede buien gevallen, die helpen bij het bestrijden van de branden”, schrijft de brandweer van New South Wales op Twitter.

„De regen was zeer welkom na alle branden en de droogte hier”, zegt Phil Sutton, een inwoner van New South Wales, tegen The Sydney Morning Herald. Uit voorzorg sloeg Sutton twee weken geleden nog 15.000 liter water in, zodat hij en zijn familie de extreme droogte zouden overleven.

Nog steeds gevaar

Toch is het gevaar in Australië nog niet geweken. Volgens de lokale brandweer woeden er alleen al in New South Wales nog altijd 74 natuurbranden. In onder andere New South Wales werd de noodtoestand uitgeroepen en vorige week dinsdag was de gemiddelde gemeten temperatuur in Australië de warmste ooit.

Door de vele branden staat er druk op de Australische premier Scott Morrison om zijn klimaatbeleid te veranderen. Wereldwijd is Australië de grootste exporteur van steenkool, waarbij tijdens het verbrandingsproces veel broeikasgassen vrijkomen die zorgen voor de opwarming van de aarde. Bovendien waren veel Australiërs woedend op Morrison omdat hij op vakantie ging naar Hawaii, terwijl de noodtoestand in Australië was uitgeroepen. Morrison heeft gezegd dat hij niet van plan is zijn beleid aan te passen.