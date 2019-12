Opnieuw veel doden bij aanval op legerbasis in Burkina Faso

„Een tiental militairen” is in de nacht van dinsdag op woensdag in het West-Afrikaanse Burkina Faso gedood bij een aanval op een legerbasis in de plaats Hallalé, in het noorden van het land. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

Een militaire patrouille zou ‘s nachts in Hallalé, in de provincie Soum, zijn overvallen. Volgens de bronnen van AFP doodde het leger in een reactie op de aanval ook meerdere militanten.

Dinsdag kwamen bij een aanslag van militante strijders op een legerbasis in Arbinda, eveneens in Soum, ook al zeven militairen en 35 burgers om het leven. Onder hen waren 31 vrouwen. Het leger meldde toen dat het ongeveer tachtig jihadisten had gedood.

Burkina Faso is de laatste jaren geregeld het doelwit van jihadistische aanvallen. De aanslag in Arbinda was echter de dodelijkste in jaren. De Verenigde Naties schatten dat er sinds 2015 zo’n zevenhonderd doden zijn gevallen in Burkina Faso door jihadistische aanslagen. Sindsdien zijn een half miljoen mensen ontheemd geraakt.