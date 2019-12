Koning staat in kersttoespraak stil bij belang van vrijheid

Koning Willem-Alexander sprak woensdag tijdens zijn zevende kersttoespraak over het belang van vrijheid. Hij noemde het „de vlam die in alle Nederlandse harten brandt”. Bij die vrijheid hoort volgens de koning ook de bereidheid om elkaar ruimte te geven. „Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is.”

De koning stond stil bij de viering van 75 jaar vrijheid. Hij zei dat het begrip vrijheid door mensen „intens” wordt beleefd. „Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten.” Maar ook bij jongeren „die blij zijn om in een vrij land te wonen”. Maar vrijheid is niet gratis en vraagt om verdraagzaamheid, zei hij. „Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.”

Taboe op onzekerheid

Verder benadrukte de koning dat in het leven ruimte moet zijn voor verdriet, twijfels en gevoelens van eenzaamheid. „Streven naar geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden.” Volgens de koning lijkt het af en toe „alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.” Hij richtte zich nadrukkelijk tot jongeren: „Niemand is perfect, gelukkig maar. Ook tegen jonge mensen zeg ik: geef jezelf wat ruimte, het is oké.”

Ieder jaar houdt de Koning op Eerste Kerstdag een kersttoespraak. Vorig jaar riep de koning op om „oog te hebben voor elkaar en het gedeelde belang” en benadrukte hij het belang van samenwerken. „Deze norm mogen we nooit laten vervagen.”