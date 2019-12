Grote opkomst bij stille tocht voor doodgestoken Hagenaar

Honderden mensen hebben woensdag in Den Haag meegelopen in een stille tocht voor de 20-jarige Bilal Aydin, die afgelopen weekend werd neergestoken en om het leven kwam. Dat meldt Omroep West. De tocht voerde van voetbalvereniging HVV Laakkwartier, waar Aydin in het eerste elftal speelde, naar de Goudriaankade waar de fatale steekpartij zaterdagavond plaatsvond.

Eerst namen enkele honderden mensen via een gebed op het voetbalveld afscheid van Aydin. De kist met zijn lichaam werd het hoofdveld van de HVV Laakkwartier opgedragen. De vlag hing halfstok. Onder meer de broer van Aydin en een afgevaardigde van het Turkse consulaat hielden een toespraak. De voetbal club schrijft op Twitter dat er op „indringende wijze afscheid is genomen van Bilal”.

Vier verdachten opgepakt, één weer vrijgelaten

De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. Buurtgenoten zeggen tegen Omroep West te denken dat Aydin om het leven kwam nadat hij probeerde een ruzie te sussen.

Na het steekincident zijn vier verdachten, drie mannen van 19 jaar uit Den Haag en een 28-jarige man uit Zoetermeer, aangehouden. De Zoetermeerder is inmiddels weer vrijgelaten, hij is nog wel aangemerkt als verdachte. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en laat daar vooralsnog weinig over kwijt.

Het lichaam van Aydin zal binnenkort naar Turkije worden gebracht, waar het begraven wordt.