Grammy-winnares Allee Willis (72) overleden

De Amerikaanse songwriter Allee Willis is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden. Haar partner Prudence Fenton schrijft woensdag op Instagram: „Rest in Boogie Wonderland 10 november 1947-24 december 2019.” Willis is thuis in Los Angeles overleden.

Willis schreef mee aan de bekende hit Boogie Wonderland voor de band Earth, Wind & Fire en won twee keer een prestigieuze Grammy award voor muziek die ze maakte voor de Broadway-musical The Color Purple and de tv-serie Beverly Hills Cop.

Willis schreef ook de titelsong I’ll be there for you van de bekende Amerikaanse sitcom Friends, waarvoor ze genomineerd werd voor een Emmy. Vorig jaar werd ze opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, waar ook Freddie Mercury (Queen), Michael Jackson en David Bowie deel van uitmaken.