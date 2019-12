Bouwers Schevenings vreugdevuur kiezen voor fakkeltocht

In Scheveningen zal tijdens de jaarwisseling een fakkeltocht plaatsvinden in plaats van een vreugdevuur. Dat heeft de organisatie achter de vreugdevuren dinsdag besloten. De organisatoren hebben bekendgemaakt niet in bezwaar te gaan tegen het besluit van de gemeente om geen vergunning te verlenen voor het vreugdevuur.

De fakkeltocht zal langs verschillende plekken in de wijk voeren waar vroeger tijdens de traditionele Haagse kerstbomenjacht vreugdevuren werden aangestoken. De wandeling eindigt op het Scheveningse strand waar vuurtonnen en drankjes zullen klaarstaan. De organisatie stelt driehonderd fakkels beschikbaar en zegt de straten van Scheveningen te willen veranderen in een „positieve vlammenzee”.

De organisatoren zeggen niet in bezwaar te gaan tegen het besluit van de gemeente, omdat er niet genoeg tijd meer zou zijn om de plannen zodanig te wijzigen dat het vreugdevuur alsnog door kan gaan. Zij hopen volgend jaar wel weer een groot vuur te kunnen organiseren. De organisatie zegt „vanaf het beginstadium” juridisch advies te gaan inwinnen over de vergunningsaanvraag. „Daarnaast willen wij externe partijen inhuren die ons kunnen ondersteunen”, aldus de organisatoren.

Gedoogd om onrust te voorkomen

De traditionele vreugdevuren op het strand van de Haagse wijken Duindorp en Scheveningen werden de afgelopen decennia gedoogd om te voorkomen dat het elders in Den Haag onrustig zou worden. Vorig jaar liep het vreugdevuur op Scheveningen echter volledig uit de hand, onder meer omdat de vuurstapel veel te hoog was. Hierop besloot de gemeente dat de organisatoren voortaan aan strenge eisen moesten voldoen. Begin december maakte de gemeente bekend dat de plannen van de organisatoren hier niet aan voldeden.

Toen duidelijk werd dat het de bouwers niet zou gaan lukken om een vergunning te krijgen, ontstond onrust in Den Haag. In Duindorp werden bushokjes, vuilcontainers, scooters en auto’s gesloopt en op verschillende plekken in Den Haag werden brandjes gesticht. Half december namen de bouwers afscheid van hun traditie middels een ‘crematie’ van het vreugdevuur op het strand.