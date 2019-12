Aanval met molotovcocktails in Brazilië om ‘homoseksuele Jezus’

Onbekenden hebben dinsdag twee molotovcocktails tegen de gevel van het kantoor van de Braziliaanse toneelgroep Porta dos Fundos in Rio de Janeiro gegooid. Dat heeft de groep woensdagochtend (Nederlandse tijd) bekendgemaakt op Twitter. Aanleiding lijkt haar via Netflix uitgebrachte kerstfilm, waarin Jezus wordt geportretteerd als homoseksueel. Een beveiliger wist de brand die ontstond relatief snel onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden.

Porta dos Fundos lanceerde op 3 december via Netflix een 46 minuten durende kerstfilm met de titel A primeira tentação de cristo (De eerste verleiding van Christus). In de film neemt Jezus zijn vriendje Orlando mee naar huis, zodat hij zijn heilige familie kan ontmoeten. De film ontketende grote woede in het religieuze Brazilië. Twee miljoen mensen tekenden een petitie die Netflix oproept de film van zijn platform te verwijderen, omdat deze christenen zou beledigen.

Ook Eduardo Bolsonaro, de zoon van de ultrarechtse president Jair Bolsonaro, noemde de dit jaar verschenen kerstfilm op Twitter „rotzooi”. Hij stelde dat de filmmakers „niet de Braziliaanse samenleving representeren”. Zijn vader heeft zich in het verleden beschreven als een „trotse homofoob”. Ook zei president Bolsonaro ooit dat hij liever een dode zoon zou hebben dan een homoseksuele zoon.

Porta dos Fundos liet woensdag op Twitter weten door te zullen gaan met hun werk. Volgens de komieken zijn zij na de aanval „nog meer verenigd, sterker, extra geïnspireerd en vol vertrouwen dat het land deze storm van haat zal overleven en dat de liefde samen met de vrijheid van meningsuiting zal overwinnen.” De politie in Rio de Janeiro en Netflix waren niet direct bereikbaar voor een reactie, meldt persbureau Reuters.

Brazilië is het land met de grootste katholieke gemeenschap ter wereld en een snel groeiende evangelische beweging. De komieken van Porta dos Fundos wonnen vorige maand nog een International Emmy Award voor hun kerstspecial van 2018.