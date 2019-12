Aantal migranten dat per boot aankomt in Italië gehalveerd

Het aantal migranten dat de Italiaanse kust via de Middellandse Zee bereikt, is dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2018. Uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt woensdag dat dit jaar tot dusver 11.439 migranten over zee aankwamen in Italië. Vorig jaar waren dat er nog 23.210. En in 2017 lag dit aantal nog vele malen hoger, toen arriveerden 118.914 migranten over zee.

De meeste migranten die in 2019 over zee aankwamen in Italië, hadden de Tunesische nationaliteit. Andere migranten kwamen onder meer uit Pakistan, Ivoorkust, Algerije en Irak. Onder de migranten waren ruim 1.600 alleen reizende minderjarigen. In 2018 lag dat aantal op 3.536 en in 2017 op 15.779.

Lees ook: De vuile handen van Italië en EU in Libië

De belangrijkste reden voor de forse daling van het aantal migranten dat per boot aankomt in Italië, is het samenwerkingsakkoord dat het Zuid-Europese land in 2017 sloot met Libië. In dit akkoord is afgesproken dat de Libische kustwacht middelen en geld krijgt om migranten op de Middellandse Zee op te pikken en naar Libië te brengen.

Op de overeenkomst met Libië was de afgelopen jaren veel kritiek, vanwege signalen van mensenrechtenschendingen in Libische vluchtelingenkampen. Migranten zouden er onder meer worden gemarteld en verkracht. Ook zijn er signalen dat migranten er als slaven worden verkocht.