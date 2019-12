Werken bij tankstation of wasstraat gaat gelden als ‘zwaar beroep’

Werk bij tankstations en wasstraten gaat gelden als zwaar beroep. De 17.000 werknemers in de branche kunnen hierdoor drie jaar eerder met pensioen. Ook gaat het brutoloon omhoog, zo wordt geregeld in een nieuwe cao waarover vakbonden een principeakkoord hebben bereikt met brancheorganisaties BETA en Bovag.

Vakbond FNV noemt het „meer dan terecht” dat werknemers in de sector gaan vallen onder de pensioenregels voor zware beroepen. „Deze medewerkers staan de hele dag, werken op onregelmatige tijden en hebben te maken met onveiligheid”, aldus een verklaring.

De krapte op de arbeidsmarkt speelde een rol bij de totstandkoming van de nieuwe cao, melden FNV en belangenvereniging voor tankstations BETA. In het akkoord staan daarom ook afspraken over investeringen in personeel. Werknemers mogen bijvoorbeeld opleidingen die met hun werk te maken hebben, onder werktijd volgen.

De nieuwe cao gaat als de vakbondsleden ermee instemmen per 1 januari in en heeft een looptijd van twee jaar. Alle werknemers van wasstraten en tankstations gaan er in die periode uiteindelijk met 140 euro bruto per maand op vooruit.