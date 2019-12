Op Kerstmis in de Amsterdamse Dominicuskerk zag ik ooit een buikdanseres optreden voor de daklozen. Dat is nu de ware kerstgedachte, dacht ik. De kerk bekommert zich om de minder fortuinlijken en biedt naast soep en broodjes geen stichtelijk praatje, maar amusement op maat.

Hoewel ze een ‘koek en zopie’ hebben voor de buurtbewoners, zijn de Meilandjes niet zo bezig met de kerstgedachte. In de vierdelige Kerst op Chateau Meiland (SBS6) is de populaire familie, die een hotel uitbaat in Zuid-Frankrijk, vooral druk met de kerstversiering. Opgefokt als altijd werkt dramaqueen Martien met zijn gezin toe naar het grote kerstdiner, dat op Eerste Kerstdag wordt uitgezonden.

De lichtjes in de boom vallen steeds uit, de vuurkorf wil niet aan, en dan vinden ze ook nog een hond met een ‘gebroken arm’ in het bos. Om de dakgoot van kerstlichtjes te voorzien, huren ze een hoogwerker in, die natuurlijk ook kuren krijgt. Als je toch in die hoogwerker zit, schilder dan meteen die wegrottende dakkapellen, denk je dan als kijker. En plaats in godsnaam centrale verwarming in je ijskoude hotel. Maar de Meilandjes verliezen zich liever in bijzaken.

De familie heeft wat te vieren. Het realityprogramma was afgelopen jaar de onverwachte kijkcijferhit waar Talpa zo’n behoefte aan heeft. En John de Mol hoefde er niet eens peperdure sterren voor in te kopen. Het programma won ook nog de Televizierring. Deze kerst-editie trekt weer een miljoen kijkers.

Op het eerste gezicht lijkt de humor – en het is echt een geestig programma – erin te zitten dat er van alles misgaat in het hotel. Maar eigenlijk gaat alles verrassend goed, het hotel is een succes. Het is dat Martien op de geringste rimpeling reageert alsof het een grote ramp is, met een scala aan geschrokken dan wel geërgerde kreten. „Catastrofe!” heeft hij de nieuwe Franse kokkin al geleerd. Zijn dochter spiegelt zijn melodieuze agitatie in een mildere variant. Martiens vrouw is de straight man in deze farce: haar heldhaftige onverstoorbaarheid contrasteert fraai bij zijn hysterie.

Terug naar de kerstgedachte. Die wordt mooi uitgebaat door Frank Wiering in diens documentairereeks De kracht van de kringloopwinkel (NPO 2), een vervolg op zijn reeks uit 2017. Kerstmis is een ramp voor het klimaat – met de tonnen vlees die we eten en de miljoenen cadeaus die we laten invliegen – dus verdiept Wiering zich in de tweedehandshandel, die de levenscyclus van onze spullen op zijn minst probeert op te rekken. Zo laat hij mensen zien die kleding en meubels bewerken tot nieuwe creaties. ‘Upcycling’ noemen ze het: ze veranderen oude meuk in design.

De kringloopwinkel geeft spullen én mensen een tweede leven, is Wierings slogan. Want de winkels zijn hier slechts decor voor een reeks mooie portretten van de mensen die er werken. De blinde kleermaker uit Syrië, de vrouw die moeilijk uit haar tweede scheiding is gekomen, de jonge Alison die in transitie is; allemaal krijgen ze in de kringloopwinkel de kans om even bij te komen en opnieuw te beginnen.

De Meilandjes komen overigens ook graag in de kringloopwinkel. Alleen heet het bij hen de brocanterie.

