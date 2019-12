Vluchten uit Idlib

Syriërs vluchten met al hun bezittingen naar de grens met Turkije. Vorige week is er een Russisch-Syrisch offensief in de regio Idlib begonnen waardoor er een grote vluchtelingenstroom op gang is gekomen. Volgens de Turkse hulporganisatie Humanitarian Relief Foundation zijn er 120.000 mensen op de vlucht geslagen voor de bombardementen. De Turkse regering heeft al gezegd deze stroom vluchtelingen niet aan te kunnen. Foto Aaref Watad/AFP