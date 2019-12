Terugblik op de Indrukwekkendste foto’s van 2019

Ondanks het zerotolerance-immigratiebeleid van de regering-Trump en de patrouillerende grenspolitie probeerden migranten ook dit jaar weer illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. De 3.145 kilometer lange zuidgrens is voor een derde voorzien van barrières: soms metershoge hekken (in stedelijke gebieden), soms slechts palen en golfplaten. Waar er niet gebouwd is, heeft dat vaak praktische redenen. De ondergrond is te ruig, in handen van burgers, een inheems reservaat of een natuurpark En: voor twee derde deel is de grens een rivier.

Foto Mohammed Salem/Reuters