Ieder jaar vieren we met het gezin Kerst bij opa en oma en trekken we lootjes. Mijn puberzoon is erachter gekomen dat ik wat voor hem moet kopen. „Ik wil het liefst gewoon geld”, zegt hij. „Tja, dat past niet echt bij het kerstfeest”, antwoord ik. „De Kerstman geeft nu eenmaal pakjes en geen bankbiljetten cadeau.” Maar daar weet zoonlief wel wat op. „Dan pak je gewoon iets uit mijn kast in, doet dat in de mand bij opa en oma, en weer thuis leg ik alles gewoon terug. En daarna geef je mij dan gewoon geld.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2019