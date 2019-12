‘Recordaantal neushoorns gestroopt in delta Botswana’

In de Okavangodelta in het noorden van Botswana is in iets meer dan een jaar tijd een recordaantal neushoorns gestroopt. In een dinsdagochtend gepubliceerde waarschuwing stelt het ministerie van Milieu, Natuurlijke Grondstoffen en Toerisme dat sinds oktober 2018 31 dieren dood zijn aangetroffen in de delta.

Het gaat om 23 witte neushoorns en 8 zwarte. Volgens het ministerie wordt zo een alarmerende lijn doorgezet die het departement eerder al signaleerde: tussen 1 april en 4 oktober van dit jaar werden negen neushoorns gedood. En in de maanden daarna nog eens dertien. Botswana gold lang als gidsland in natuurbescherming, met name van neushoorns en olifanten. Het land heeft uit voorzorg nooit totaalaantallen van de in het land levende populatie neushoorns bekendgemaakt, en voerde een shoot-to-kill-beleid in de bestrijding van stroperij.

Dit jaar deed zich een verschuiving voor in dat beleid: Botswana pleitte voor een tijdelijke opschorting van het verbod op de handel in ivoor en stelde voor jachtvergunningen uit te geven voor olifanten. De nationale dienst voor natuurbehoud is evenwel beducht op stropers, die zonder vergunning jacht maken op de dieren. In de verklaring (onder meer op Facebook) zegt de overheid dat in de Okavango dit jaar zeven stropers zijn omgekomen die zich niet wilden overgeven voor arrestatie.

Wereldwijd staan de populaties in het wild levende neushoorns en olifanten onder druk. Dat komt omdat zij leefgebied verliezen maar ook vanwege de jacht op de dieren. Neushoornhoorns zijn populair in Azië, waar ze worden verwerkt in traditionele geneesmiddelen. Volgens persbureau Reuters heeft een hoorn een geschatte waarde van zo’n 65.000 dollar (ruim 58.000 euro).

Ook buurland Zuid-Afrika en andere landen op het continent voeren een harde strijd tegen stroperij. Sommige onderzoekers uiten kritiek op de retoriek rondom die methodes voor natuurbescherming, die zij te ‘gemilitariseerd’ noemen en waarbij in uitwassen zelfs de lokale bevolking in natuurgebieden door parkwachters over de kling worden gejaagd of mishandeld.