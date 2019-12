Pinksterhaan Schiermonnikoog mag voorlopig nog de mast in

Bewoners van Schiermonnikoog kunnen komend Pinksteren gewoon een haan in een mand weer een mast in hijsen, zoals traditie is. Er is geen regelgeving waarmee de burgemeester een vergunning hiervoor kan weigeren, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak van de Raad van State. De zaak was aangespannen door dierrechtenorganisaties, die een einde wilden maken aan het jaarlijkse gebruik op Schiermonnikoog rond het zogeheten Kallemooifeest.

De haan is het hoogtepunt van het meerdaagse Pinksterfeest om de vruchtbaarheid van het voorjaar te vieren. Het dier wordt tot achttien meter hoogte gehesen en blijft daar drie dagen hangen. Sinds 2014 is veel aandacht voor de festiviteit. Dierrechtenorganisaties begonnen een petitie om een nephaan de mast in te hijsen en activisten probeerden zich meerdere keren aan de mast vast te ketenen.

‘Welzijn haan benadeeld’

De stichting Dierennoodhulp eiste van burgemeester Ineke van Gent (GroenLinks) om hier geen vergunning voor de verlenen. Volgens Dierennoodhulp is sprake van dierenmishandeling, „omdat zonder redelijk doel het welzijn van de haan wordt benadeeld”. Het dier zou in de mand volgens de actiegroep niet genoeg ruimte krijgen „voor zijn fysiologische en ethologische behoeften”.

De Raad van State stelt vast dat dierenwelzijn volgens de wet echter geen gegronde reden is om een vergunning te weigeren. Voor bezwaar moet Dierennoodhulp zijn bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, concludeert de hoogste bestuursrechter. De dierenrechtenorganisatie zegt dit al te hebben geprobeerd, maar dat verzoek werd afgewezen.

In 2018 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland al dat het de gemeente vrij staat om de traditie wel toe te laten. Er zou geen sprake zijn van dierenmishandeling, omdat de organisatie maatregelen heeft getroffen voor het welzijn van de haan. Gedurende de drie dagen krijgt het dier volgens de organisatie voldoende beschutting, voedsel en water. Ook is met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2015 afgesproken om de haan met een camera te monitoren.