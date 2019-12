Partij Modi verliest opnieuw lokale Indiase verkiezingen

De hindoe-nationalistische partij BJP van de Indiase premier Narendra Modi heeft opnieuw een nederlaag geleden tijdens lokale verkiezingen die eerder deze maand werden gehouden. In de deelstaat Jharkhand moet zijn partij de macht overdragen aan een coalitie van oppositiepartijen. De uitslag die maandagavond bekend werd gemaakt, komt te midden van grootschalige protesten in India vanwege een omstreden Indiase burgerschapswet.

De BJP had de afgelopen vijf jaar een meerderheid in het noordoostelijke Jharkand, maar bleef nu steken op 25 van de 81 zetels. De coalitie die nu de macht overneemt bestaat onder meer uit de Congrespartij, de belangrijkste oppositiepartij in India. Sinds december 2018 heeft de BJP verkiezingen in vijf deelstaten verloren: Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Maharashtra en dus nu in Jharkhand. Modi wist tijdens de landelijke verkiezingen in mei wel een grote overwinning te behalen met zijn partij. De BJP nam in 2014 de macht over van de Congrespartij.

Volgens de BJP staat de uitslag in Jharkhand los van de landelijke protesten tegen de nieuwe burgerschapswet, die volgens tegenstanders moslims zou discrimineren. Door de regelgeving kunnen immigranten uit Bangladesh, Afghanistan en Pakistan versneld aanspraak maken op staatsburgerschap, tenzij ze moslim zijn. De afgelopen weken gingen tienduizenden mensen de staat op. Bij de demonstraties, overwegend in het noorden en noordoosten van India, zijn inmiddels ruim twintig mensen om het leven gekomen. Maandag hielden 2.000 mensen een stil protest in New Delhi.