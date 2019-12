Oudste inwoner van Nederland (114) overleden

De oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes uit Gorinchem, is op 114-jarige leeftijd overleden. Dat heeft burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem laten weten. Kuijntjes stierf in de nacht van maandag op dinsdag in het verzorgingstehuis waar zij woonde.

Kuijntjes was de oudste Nederlander sinds augustus 2015, toen Nelly de Vries-Lammerts (110) overleed. Slechts één Nederlandse vrouw wist ooit ouder te worden: Henny van Andel-Schipper, die in 2005 stierf toen ze 115 jaar en 62 dagen oud was. Kuijntjes was ongeveer negen maanden jonger.

Als mensen haar vroegen hoe ze zo oud was geworden, antwoordde Kuijntjes volgens het AD telkens hetzelfde: „Ik heb geen idee.” Kuijntjes, geboren op 19 juli 1905, heeft haar hele leven in Gorinchem gewoond. Ze was naaister en hield ervan lange reizen te maken, wat ze tot na haar honderdste verjaardag bleef doen. In Nijmegen deed ze veertig keer mee aan de Vierdaagse. Kuijntjes is nooit getrouwd en heeft geen kinderen gekregen.

‘Regie in eigen handen’

Tot acht jaar geleden woonde Kuijntjes nog zelfstandig. Daarna ging ze naar een verzorgingshuis, waar ze graag aan handwerken deed. Kuijntjes heeft „tot het laatst toe de regie in eigen handen gehad”, zegt de instelling dinsdag. „Wij zullen haar missen en niet vergeten. We hopen dat ze haar rust heeft gevonden.”

Na het overlijden van Kuijntjes is Anne Brasz-Later (113) uit Utrecht de oudste inwoner van Nederland. De oudste mannelijke Nederlander is de 109-jarige Fries Eelke Bakker. De alleroudste mens ooit was Jeanne Calment uit Frankrijk. Zij overleed in 1997 en werd 122 jaar en 164 dagen oud.