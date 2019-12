OM moet 19,5 miljoen euro teruggeven aan Centrale Bank van Suriname

Het Openbaar Ministerie had vorig jaar april op Schiphol geen beslag mogen leggen op een geldzending van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De inbeslaggenomen 19,5 miljoen euro moet worden teruggegeven aan Suriname omdat de Centrale Bank immuniteit geniet. Dat oordeelde de rechtbank Noord-Holland dinsdagmiddag in een rechtszaak die was aangespannen door de CBvS en drie commerciële Surinaamse banken.

De geldzending was van Paramaribo op weg naar Hongkong om te worden omgewisseld. Suriname kampt met een overschot aan euro’s en om dat geld toe te voegen aan de liquide middelen moeten die euro’s giraal worden gemaakt. Dat gebeurt onder de vlag van de Centrale Bank, zo legden advocaten van de Surinaamse banken begin november uit tijdens de rechtszaak die zij aanspanden om het beslag op te heffen.

Het OM zette daar tegenover dat zij de Surinaamse banken – voor wie CBvS de euro’s vervoert – verdenkt van witwassen, mogelijk van geld afkomstig uit de cocaïnehandel. Na een serie verdachte geldzendingen uit Suriname besloot het OM op de vijfde zending beslag te leggen. Volgens het OM werden er opvallend veel biljetten van 200 en 500 euro verstuurd. Ook was een storting van 1 miljoen euro in twee dagen tijd door een prominente Surinamer bij Finabank onderdeel van de zending.

De rechtbank Noord-Holland heeft geen boodschap aan die verdenkingen. Zij komt tot de conclusie dat de Centrale Bank van Suriname volgens het internationaal gewoonterecht immuniteit geniet voor strafvorderlijk beslag. Aan de voorwaarde voor die immuniteit – dat het gaat om uitoefening van een publieke taak – voldoet de CBvS. Volgens de rechtbank is aannemelijk gemaakt dat de Centrale Bank de geldzendingen voor de drie commerciële Surinaamse banken uitvoert als onderdeel van haar wettelijke taak: de zorg voor het Surinaamse betalingsverkeer.

Dat het Nederlandse OM de drie commerciële banken verdenkt van witwassen, betekent niet dat het OM beslag kan leggen op het geld als dit onder de vlag van de CBvS vervoerd wordt. Dat is namelijk „in strijd met de door Nederland te eerbiedigen immuniteit van de CBvS”.

Het beslag van 19,5 miljoen euro, dat in Suriname en de Surinaamse pers voor veel ophef heeft gezorgd, wordt dus opgeheven. Het geld dient door het OM te worden geretourneerd aan de CBvS. Twee valse coupures van 500 euro die tussen de geldzending zijn aangetroffen ook.