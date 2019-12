Hof geeft geluidsopnamen bevrijdingsactie treinkaping vrij

De advocaten van de nabestaanden van twee gijzelnemers in de Molukse treinkaping bij De Punt in Drenthe in 1977 mogen de opnames van de bevrijdingsactie horen. Daartoe heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten. Naast zes gijzelnemers kwamen bij de inval ook twee gijzelaars om het leven.

Het betreft een tussenbeslissing in het hoger beroep van de zaak die nabestaanden in 2015 hebben aangespannen tegen de staat. De zaak draait om de vraag of twee treinkapers, Max Papilaja en Hansina Uktolseja, onrechtmatig zijn doodgeschoten. Van de actie zijn geluidsopnamen gemaakt, die de advocaten nu op een neutrale plek, zonder aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de staat, mogen beluisteren. In de eerste aanleg mochten de advocaten de banden alleen luisteren in het Instituut voor Militaire Historie met een staatsmedewerker erbij.

De familieleden hadden het hof verzocht zelf de opnamen te mogen beluisteren, maar dit is niet ingewilligd. De nabestaanden stellen dat twee kapers ongewapend waren en van dichtbij zijn geëxecuteerd. Vorig jaar oordeelde de rechtbank dat de staat niet aansprakelijk was voor de dood van de twee mannen en dat de militairen niet konden weten dat de desbetreffende kapers ongewapend waren. Het hoger beroep gaat verder in maart.

In de lente van 1977 kaapten negen gewapende Molukse jongeren een intercity van Assen naar Groningen met 52 passagiers. Het werd de langste treinkaping ooit. In een grote gecoördineerde actie beëindigde het leger de gijzeling op 11 juni.