Iraaks parlement keurt nieuwe kieswet goed

Het Iraakse parlement heeft gehoor gegeven aan een belangrijke eis van de betogers in het land, door in te stemmen met een nieuwe kieswet. Dat meldt persbureau Reuters. De wetswijziging staat Irakezen toe zichzelf kandidaat te stellen voor verkiezingen. Tot nu toe waren alleen door partijen geselecteerde gegadigden verkiesbaar.

De nieuwe wet moet er ook voor zorgen dat parlementsleden straks specifieke kiesdistricten vertegenwoordigen. Nu is het nog zo dat groepjes politici hele provincies vertegenwoordigen. Demonstranten hopen dat verkiezingen in Irak dankzij de wet eerlijker zullen verlopen.

Het liefst zouden de betogers zien dat de hele politieke elite die na de Amerikaanse invasie in 2003 aan de macht is gekomen, verdwijnt. De hervorming moet een nieuwe lichting politici de kans geven zich te bewijzen.

Onvrede

De protesten in Irak begonnen in oktober uit onvrede over de economische situatie in het land. De autoriteiten grepen geregeld hard in - honderden demonstranten kwamen om. Premier Adil Abdul-Mahdi nam eind november ontslag.

Ondanks de doorbraak van dinsdag duurt een politieke impasse rondom de benoeming van een interim-premier voort. Het uiteindelijke doel van de demonstranten is dat er een onafhankelijke, partijloze premier komt. Maar voorlopig ruziën politici nog over welk blok in het parlement het grootste is.

