Inspectierapport Haga Lyceum hoeft niet te worden ingetrokken

De Inspectie van het Onderwijs hoeft het zeer kritische rapport over het Cornelius Haga Lyceum niet aan te passen. Dat heeft het Haagse gerechtshof deze dinsdag bepaald. Volgens het hof heeft de omstreden islamitische middelbare school geen (spoedeisend) belang in de zaak, omdat de inhoud van het rapport al wijdverspreid is en het leerlingenaantal van de school blijft toenemen, ondanks de kritiek van de inspectie. Er is, redeneert het hof, geen sprake van reputatieschade.

Het Haga wilde met dit hoger beroep in het kort geding de onrechtmatigheid van het rapport vastgesteld krijgen. Volgens het Hof „lijkt” de school dit „vooral” te hebben gedaan met het oog op een andere rechtszaak die de school voert. Maar daarvoor is een kort geding „niet bedoeld”, aldus het hof. Het is „alleen bedoeld” voor een „ordemaatregel totdat in een gerechtelijke procedure uitspraak is gedaan, niet om die procedure te beïnvloeden”.

Zelfverrijking en wanbeheer

Het Haga spande dit kort geding voor de zomer aan om publicatie van het kritische rapport tegen te gaan. Daarin concludeert de inspectie dat de schoolleiding zich schuldig maakt aan wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling. Ook heeft de islamitische middelbare school volgens de inspectie het burgerschapsonderwijs niet op orde. De rechter vond toen geen „aanknopingspunten dat het onderzoek niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen of dat het oordeel onvoldoende genuanceerd is”.

Direct na dat vonnis gaf minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) het Haga-bestuur een zogeheten ‘aanwijzing’, waarmee hij de twee bestuurders van de school en directeur Soner Atasoy opdroeg te vertrekken. De schoolleiding weigerde op te stappen en in oktober maakte de minister bekend als sanctie de bekostiging van de school stop te zetten. Een maand later floot een rechter de minister echter terug: hij had zich niet aan zijn eigen regels gehouden en had de financiering slechts stapsgewijs terug mogen brengen.

Die uitspraak gaf de school wat extra tijd, maar de enige manier waarop de schoolleiding de toekomst écht kan veilig stellen is de laatste zaak die het Haga nu nog voert: die bij de Amsterdamse bestuursrechter over de aanwijzing van de minister.

In een reactie op het hoger beroep noemt directeur Atasoy het vonnis „een laffe uitspraak van drie rechters die de zaak over het hek hebben gegooid” naar de bestuursrechter.

‘Tunnelvisie’ van de inspectie

Het onderzoek van de inspectie was het gevolg van een waarschuwing van de AIVD. De inlichtingendienst waarschuwde de inspectie in januari voor antidemocratische tendensen op het Haga en terroristische banden van de schoolleiding. Begin deze maand kwam de toezichthouder van de AIVD met een kritisch rapport waarin de waarschuwingen van het de inlichtingendienst als deels „onvoldoende onderbouwd” omschreef.

NRC publiceerde vorige week een reconstructie van het overheidsoptreden rond het Haga Lyceum. Daaruit blijkt dat de inspectie aanschoof bij de taskforce die na de AIVD-waarschuwingen in het leven was geroepen om „interventies” tegen de school te bedenken. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang ontving aan het begin van het onderzoek een mail waaruit duidelijk werd dat Slob de school wilde sluiten, desnoods „buiten de reguliere onderwijswetgeving om”.

Tijdens het onderzoek zetten inspecteurs het bestuur onder druk om directeur Atasoy aan de kant te zetten. De onthullingen van NRC leidden tot kritiek van hoogleraren onderwijsrecht, die de inspectie van „tunnelvisie” betichtten en opriepen tot een evaluatie van het handelen van de dienst.