Hoekstra: meeste ouders toeslagenaffaire gecompenseerd

De meeste ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire, hebben inmiddels een financiële compensatie ontvangen van de Belastingdienst. Het gaat om 280 van de 287 ouders die recht hebben op een vergoeding, schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer. Bij het compenseren van de overige zeven ouders is de fiscus op moeilijkheden gestuit.

Vorige week maakte de regering al bekend dat de gedupeerde ouders nog voor Kerst gecompenseerd zouden worden. Uiterlijk dinsdag moest dat gebeurd zijn. Om zeker te stellen dat de ouders het geld ook echt ontvangen hebben, heeft de Belastingdienst hen volgens Hoekstra de afgelopen dagen opgebeld. 176 ouders konden worden bereikt, aldus de bewindsman.

Van de zeven ouders die nog wachten op de vergoeding kan de Belastingdienst de rekeningnummers niet vinden. Drie van hen wonen in het buitenland, drie anderen zijn uitgeschreven uit het bevolkingsregister zonder dat bekend is waar ze nu zijn. Eén ouder, die in Nederland woont, is wel al gevonden door de fiscus. Medewerkers gaan bij deze persoon langs om alsnog afspraken te maken over de compensatie. De compensatiebedragen lopen uiteen van 20.000 euro (voor ruim tweehonderd ouders) tot 66.000 euro.

De toeslagenaffaire draait om een groep van zo’n driehonderd ouders die door de Belastingdienst ten onrechte beschuldigd werden van fraude met kinderopvangtoeslag. Hun toeslagen werden stopgezet en de fiscus vorderde grote bedragen terug. Een deel van de ouders kwam daardoor in financiële problemen. Ook in de afwikkeling van de affaire maakte de fiscus fouten, waardoor het lang heeft geduurd voor de ouders gecompenseerd werden. Vorige week stapte staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) vanwege de affaire op.