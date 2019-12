Het is nog geen dans, maar chimps bewegen op muziek

Een chimpanseevoet die meetikt met een heftig heksenketelritme op een piano: ineens lijkt de chimpansee met zijn berucht geringe muzikale gevoel, helemaal niet zo ver van de mens af te staan. Het videobeeld is onderdeel van een Japans onderzoek door Yuko Hattori en Masaki Tomonaga (beiden Kyoto University). Ze beschrijven deze week in de PNAS hoe zeven chimps in hun lab ‘meebewegen’ met muziek. Meebewegen tussen aanhalingstekens, want echt ritmisch is het allemaal niet, maar de chimps bewégen meestal wel als de ritmische pianomuziek aangaat in de kooi, het mannetje Akira in zelfs meer dan helft van de testen.

Mensen kunnen moeiteloos ritmisch meebewegen op muziek. En het was tot nu toe opmerkelijk dat juist bij sterk verschillende dieren als kaketoes en zeeleeuwen wel ritmegevoel is gevonden, maar nooit bij primaten. De Amsterdamse hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing reageert dan ook opgetogen op het Japanse onderzoek. „Dit is de eerste keer dat is aangetoond dat een andere primaat dan de mens spontaan gaat meebewegen op muziek.”

Het lijkt er dus op dat de gemeenschappelijke voorouder van chimpansees en mensen (die zo’n zes miljoen jaar geleden leefde) óók al een soort ‘beat inductie’ (maatgevoel) bezat, aldus Honing. De Japanse onderzoekers noemen hun resultaat een bevestiging van Honings ‘geleidelijke audiomotor hypothese’. Volgens dat idee is het menselijke ritmegevoel het (voorlopig) eindpunt van een geleidelijke koppeling van het auditieve systeem (gehoor) in het brein aan het motorische systeem. „Wel feestelijk, ja, dat mijn hypothese nu bevestigd wordt”, zegt Honing tevreden.

Vooral de mannetjes

In de testen bleken het vooral de mannetjes die zwaaiden met hun lichaam. Soms ook riepen ze mee of ze klapten in hun handen. Zelfs konden Hattori en Tomonaga bij de best bewegende chimp Akira vaststellen dat hij in het op en neer bewegen énigszins het ritme volgde. Zijn heen en weer bewegen was wel geheel onritmisch. De onderzoekers merken ook op dat Akira veel langer meebeweegt op de muziek dan de beroemde kakatoe Snowball, die wel redelijk ritmisch meebeweegt op muziek. Akira zwaait gemiddeld 43 seconden heen en weer, de dansjes van Snowball duren maar gemiddeld 4 seconden.

De Japanse onderzoekers leggen ook een verband met de nooit nauwkeurig onderzochte ‘regendans’: het fenomeen dat vooral mannelijke chimpansees in het bos als het hard begint te regenen opgewonden gaan bewegen. Bij watervallen gebeurt soms hetzelfde.