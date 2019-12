Generaal Salah, sterke man van het Algerijnse regime, plots overleden

Een van de machtigste mannen van Algerije, generaal Ahmed Gaïd Salah, is maandag onverwacht overleden. De stafchef van het leger had zo veel invloed dat toen hij eind maart het vertrek van Abdelaziz Bouteflika eiste, het snel gedaan was met de president die twee decennia de scepter had gezwaaid. Volgens lokale media overleed hij op 79-jarige leeftijd na een hartaanval.

Salah werd als jonge strijder gevormd tijdens de bloedige onafhankelijkheidsoorlog met Frankrijk die in 1962 ten einde kwam. Sindsdien hield het leger altijd veel macht in het Noord-Afrikaanse land. Salah werkte zich omhoog tot de hoogste rangen en werd in 1994 het hoofd van het leger, te midden van een oorlog met islamistische rebellen waarbij zo’n 200.000 mensen om het leven kwamen. Tien jaar later werd hij door Bouteflika aangesteld als stafchef, later was hij onderminister van Defensie.

Salah keerde zich tijdens de massale protesten eerder dit jaar in een tv-toespraak tegen zijn baas. Enkele dagen later trad president Bouteflika af en werd Salah de machtigste man van Algerije. Een interim-regering werd aangesteld, oligarchen die zichzelf onder Bouteflika hadden verrijkt werden vervolgd en gevreesde leiders van inlichtingendiensten werden veroordeeld.

Toch lukte het Salah niet om een einde te maken aan de protesten in het gasrijke land, ondanks nieuwe verkiezingen. Algerijnen keerden zich ook tegen zijn interim-bewind. (AFP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2019