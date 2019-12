Geen snuffelhonden van VS meer naar Egypte, Jordanië na nalatigheid

Er gaan voorlopig geen explosievenhonden van de Amerikaanse veiligheidsdiensten meer naar Jordanië en Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandagavond (lokale tijd) laten weten geen vertrouwen te hebben in die landen na de dood van een aantal van de dieren door nalatigheid.

In totaal zijn in afgelopen jaren zo’n 130 honden uitgestuurd naar acht landen die met de Verenigde Staten samenwerken aan internationale terrorismebestrijding. Volgens de Amerikaanse overheid zijn zeven honden uit het programma overleden. Die conclusie volgt op een rapport van een federale onderzoekscommissie, uit september. Daaruit bleek dat een aantal snuffelhonden in de partnerlanden was overleden. De dieren kregen niet goed te eten, moesten te lang doorwerken, of bezweken door „onnatuurlijke omstandigheden”, zoals zonnesteken. Soms waren de ontvangende landen niet goed geïnstrueerd over de verzorging. In andere gevallen was sprake van nalatigheid.

Volgens de onderzoekscommissie was onduidelijk of de VS zelf voldoende navraag deden naar het welzijn van de dieren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken evalueert het programma daarom. „Elke dood van een hond in het veld is een uiterst trieste gebeurtenis”, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken maandag tijdens de persconferentie. De honden die nu nog in Egypte en Jordanië zijn, blijven daar wel actief en de overeenkomst met de andere landen staat nog. In de samenwerking worden ook agenten getraind in het werken met de dieren.