Financieel directeur Centric al na zes maanden weg

IT-bedrijf Centric heeft financieel directeur Rianne Jans aan de kant geschoven. Het bedrijf meldt haar vertrek op het eigen intranet.

Hoewel officieel geen reden is gegeven, bevestigen bronnen rond het bedrijf (4.500 medewerkers, omzet 2018: 490 miljoen euro) dat het ontslag van Jans te maken heeft met de positie van zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek binnen het bedrijf.

Jans was pas zes maanden aan het werk als financieel directeur. Ze volgde in juli van dit jaar Carolien van der Werf op, die opstapte wegens het ontslag van topman Karim Henkens. Centric-eigenaar Gerard Sanderink ontsloeg Henkens na kritiek op de betrokkenheid van Van Rijbroek bij het bedrijf. Zij is sinds enige tijd als adviseur van een nieuwe cybersecuritydivisie betrokken bij Centric, onthulde NRC deze zomer.

Lees hier meer over de bestuurscrisis bij Centric: Hoe de automatiseerder werd betoverd door de cybergoeroe

Henkens’ ontslag leidde tot een uittocht uit de top van Centric. Naast de financieel directeur vertrokken algemeen bestuurder Guust Sturm en commercieel directeur Hans Schrijver. In de laag onder de top verlieten eveneens diverse directeuren het bedrijf.

Van Rijbroek

De rol van Van Rijbroek lijkt nu opnieuw ten grondslag te liggen aan het ontslag van een bestuurder. Vorige week bevestigde het bedrijf dat Van Rijbroek officieel een adviseurstaak heeft bij Centric. Bestuurder Jans zou Sanderink hebben afgeraden dit publiekelijk te bevestigen, vanwege de omstreden reputatie van Van Rijbroek. De discussie die daarop volgde, zou tot haar ontslag hebben geleid.

Vrijdag ontvingen diverse media een raadselachtige mail van ene Charlotte de Bruin waarin het vertrek van Jans al werd aangekondigd. Daarin werden diverse verwijten aan het adres van de financieel directeur gemaakt. De mail werd afgesloten met „Namens een medewerker van Centric stuur ik u dit bericht.”

Over de opvolging van Jans is nog niets bekend. „Rianne heeft zich de afgelopen periode met grote betrokkenheid ingezet voor Centric en ik ben haar hier dankbaar voor. De komende periode zal worden bekeken hoe haar rol ingevuld zal worden”, meldt Sanderink op het intranet van Centric.

Interview

Jans was dinsdag zelf niet bereikbaar voor commentaar op haar vertrek, Centric evenmin. Sanderink zelf wilde in een interview met Het Financieele Dagblad maandag ook niet op de kwestie ingaan.

Dat artikel was ook om een andere reden opmerkelijk. Centric plaatste, voordat het FD de tekst publiceerde, een eigen versie op de website. Het IT-bedrijf wekte daarbij de suggestie dat het om het integrale interview ging.

In de tekst staan echter passages die niet in de tekst van het FD terugkwamen, onder meer over het „sterk analytisch vermogen” van zowel Van Rijbroek als Sanderink. Het FD zegt dat de ondernemer na het lezen van een conceptversie zijn medewerking introk: „Hij [Sanderink] wil geen artikel meer en plaatst zijn eigen versie van dit interview op de websites van zijn bedrijven Centric en Strukton.” Het bedrijf zelf heeft de aangepaste tekst nog wel staan, maar de verwijzing naar het FD verwijderd.