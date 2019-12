Engelsman Pardew nieuwe trainer ADO Den Haag in crisistijd

Voetbalclub ADO Den Haag heeft de 58-jarige Alan Pardew aangesteld als hoofdtrainer voor de rest van het lopende seizoen. De Engelse trainer neemt Chris Powell mee als assistent-coach, zo maakt de club dinsdagochtend bekend.

Pardew had in het verleden onder meer Newcastle United, West Ham United en Crystal Palace onder zijn hoede. Onder zijn leiding moet worden voorkomen dat ADO Den Haag aan het einde van het seizoen degradeert uit de eredivisie. Dit seizoen degraderen voor het eerst niet een maar twee clubs rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Op basis van de huidige stand zijn dat ADO en nummer achttien RKC Waalwijk. In het nieuwe systeem speelt daarnaast de nummer zestien van de eredivisie play-offs om promotie-degradatie.

ADO Den Haag was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het opstappen van Alfons Groenendijk begin december. Hij nam die beslissing na aanhoudende slechte prestaties. Assistent-trainer Dirk Heesen nam zijn taken tijdelijk over. Heesen blijft onderdeel uitmaken van de technische staf van ADO, net als keeperstrainer Raymond Mulder en fysiektrainer John Nieuwenburg, die allen maandag hun contract bij de club verlengden.

Naast de tegenvallende sportieve prestaties in de eerste helft van het seizoen kampt ADO ook met een bestuurlijke crisis. In oktober stapten oud-politicus Ad Melkert en John van Ringelenstein uit de raad van commissarissen. Zij hadden onenigheid met de Chinese eigenaar van de Haagse club, onder meer over de aanstelling van Mo Hamdi als algemeen directeur. Vorige week werd ook technisch manager Jeffrey van As per direct vrijgesteld van zijn werkzaamheden voor de club en besloot adviseur Kees Jansma besloot op te stappen uit onvrede over het gevoerde beleid.