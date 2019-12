Dit vinden onze fotografen hun beste foto’s van 2019

Eric Brinkhorst

Ik vierde Oud en Nieuw met mijn vrouw en haar zus in ons huisje vlak bij het strand in Scheveningen. Met een glas in de hand, een kleine camera om de nek stonden we te kijken naar het vreugdevuur. De beste camera is die camera die je in je hand hebt. Dus ik ben de brandhaard ingegaan. De man op de foto zag ik aan komen rennen. Even de camera op de juiste sluitertijd te zetten en meetrekken leverde dit beeld op. Deze foto is naast enkele mooie publicaties in onder andere NRC Handelsblad en NRC Next ook nog in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid terechtgekomen.