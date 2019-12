Disney schrapt in Singapore Star Wars-scène met zoenende vrouwen

Star Wars-regisseur J.J. Abrams maakte van tevoren al bekend dat „de lhbtq-gemeenschap vertegenwoordigd zal zijn” in de nieuwste film. Dat is voor het eerst in de ruim veertig jaar geschiedenis van de populaire sci-fi-reeks. Maar nu blijkt dat de betreffende (korte) scène met twee zoenende vrouwen niet alle bioscopen heeft gehaald.

Disney - de eigenaar van Lucasfilm, het productiebedrijf achter Star Wars - besloot de beelden van de vorige week uitgekomen Rise of Skywalker uit de versie te schrappen die in Singapore wordt vertoond. Het is niet duidelijk in hoeveel landen Disney de beelden heeft geschrapt, de filmgigant heeft niet op de kwestie gereageerd. Zover bekend wordt de scène wel getoond in China maar niet in de Verenigd Arabische Emiraten.

De media-autoriteit van Singapore zegt tegen de BBC dat de makers een hogere leeftijdsgrens wilden voorkomen. Momenteel kunnen kinderen vanaf dertien jaar het negende Star Wars-hoofdstuk kijken. Het rijke staatje heeft het homohuwelijk nog niet toegestaan en homoseksualiteit verboden, hoewel autoriteiten er niet daadwerkelijk tegen optreden. De staat heeft meerdere homobarren en viert jaarlijks ook een gaypride.

Het eerste weekend werd wereldwijd voor nog geen 340 miljoen euro kaartjes gekocht voor Rise of Skywalker, aanzienlijk minder dan de vorige twee films in 2015 en 2017.