Topman Tidjane Thiam van Credit Suisse lijkt te worden vrijgepleit in een spionageschandaal waarin de bank verwikkeld is geraakt. Credit Suisse schakelde privédetectives in om een topbestuurder te volgen die naar concurrent UBS overstapte. Volgens Zwitserse media blijkt uit onderzoek dat Thiam niet bij de spionage betrokken was. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2019