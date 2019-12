Hoe voorkomt u dat uw huwelijk in de scheidingsstatistieken belandt?

trouw

Liefde is vormenplicht

Je kunt niet beloven van elkaar te houden, wel om elkaar trouw te blijven. Dit is: doen alsof je van elkaar houdt in de hoop dat het beter wordt. Als je het (even) niet meer voelt, moet de vorm prevaleren boven de inhoud. Maar die vorm kan wel weer de inhoud oproepen. Immers: je kust elkaar niet alleen omdat je van elkaar houdt, maar ook opdat je van elkaar houdt. Dit is niet onwaarachtig omdat deze daad ook jou verandert. In het niet-erotische verkeer heeft de vorm een soortgelijke betekenis: als ik voor jou buig, veranderen er twee.

Blijven communiceren

Kijk eens weg als hij je irriteert

Het is niet vanzelfsprekend dat de relatie tussen een ‘precieze’ (ik, 68) en een ‘rekkelijke’ ( hij, 81) 41 jaar goed blijft. Daar moet met enige regelmaat aan gewerkt worden. Zo zijn we halverwege nog eens in relatietherapie beland, wat ons weer op weg hielp. En was het misschien ook onze ongewilde kinderloosheid die ons bond? Wie het weet mag het zeggen, maar één ding staat voorop: blijven communiceren. En blijven lachen! Is zijn verhaal weer eens te lang? Niet afkappen. Snijdt-ie het brood weer helemaal schuin af? Niet kijken. Maar bovenal: nooit vergeten waarom je viel voor dit buitengewone personage.

Voskuil

Bureautje doen?

In de afgelopen tien jaar hebben wij nu vier keer alle podcast-afleveringen van Het Bureau van Voskuil beluisterd. Dat zijn er telkens vierhonderdvijfenzeventig. Verveelt nooit. ‘Bureautje doen?’ is de gevleugelde vraag. Iedere avond minstens één maar hopelijk twee van vijftien minuten. Regelmatig is één van ons halverwege de eerste al vertrokken. Moet de volgende dag over. Ook in de vroege ochtend wanneer de hond nog slaapt: Bureautje doen? iPhone op het kussen. Het leven van een man en vrouw dat wij proberen te begrijpen, zeshonderdvijftig personages, tweehonderd acteurs. Zinnetjes overnemen en op ons bureau herhalen. Een prachtige tijd dubbel geleefd.

en praten

Mijd conflict niet

Mijn relatie houd ik goed door vooral geen conflicten te vermijden want ‘het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich’. Binnen veel relaties worden de meest wezenlijk zaken niet met elkaar besproken waardoor langzaam maar zeker de verbinding tussen de twee partners verdwijnt.

wandelen

Roest voorkomen

Mijn vrouw en ik zijn bijna 40 jaar samen. Zij ontroert mij en vindt me – geloof ik – soms grappig. Natuurlijk is er wel eens wat, maar ons fundament is nog niet aangetast door betonrot. Hoe kan dat? Geluk waarschijnlijk, maar we proberen zelf het roesten ook een beetje te voorkomen. We wandelen. Elke avond na het eten lopen we door onze buurt en bespreken de dag. Wandelend staan we stil bij de dingen. Soms maken we grote wandelingen, in Zuid-Limburg of op de Kanaaleilanden. Alle onderwerpen mogen op de agenda, behalve André Rieu en het Koninklijk Huis.

70 jaar samen

Gun de ander iets wat je zelf niet wil

Fantasie in het leven doet wonderen, sleur is de vijand en lachen mag van God (Annie M.G.). Ga ieder jaar samen op vakantie, een weekend, een week, een maand maar zonder vrienden of kinderen. Gun de ander eens iets waar jezelf geen enkele behoefte aan hebt. Zorg goed voor elkaar, blijf belangstellend.

Praat niet met outsiders over intimiteiten, bescherm de veiligheid van je wereldje samen. Schaf sociale media af. Respecteer zijn gewoontes, bedenk hoe vervelend jezelf kunt zijn. Val, sta op en hou vol. Probeer lekker te koken. Het werkte. In 2020 zijn wij, bij leven en welzijn, 70 jaar samen.

kers op taart

Een relatie krijg je niet

Een relatie krijg je niet maar bouw je op. Dit gaat niet vanzelf, het blijft ‘work in progress’. In voorspoed (droombaan) en bij tegenslagen kun je elkaar verliezen. Wij zijn elkaar na het overlijden van onze middelste zoon (6 jaar, 1987) niet kwijtgeraakt, door altijd met elkaar in gesprek te blijven. Maak tijd voor elkaar, geef oprechte aandacht. Zet door! Tegenslagen horen bij het leven. Blijf elkaar verrassen, voorkom sleur. Samen herinneringen en vriendschappen opbouwen, maar laat ook ruimte voor autonomie. Wees blij met wat je deelt, perfectie bestaat niet. Accepteer elkaars eigenaardigheden. En seksualiteit blijft de kers op de taart.

en ruim 41 jaar getrouwd met Marijke.

Echte verliefdheid

Soms vind ik hem een klootzak

Samen in gesprek blijven en bewust aandacht geven aan de ander. Eigen bezigheden hebben, maar ook tijd en plezier samen. Wordt het wat saai, dan is het tijd om dit te bespreken en te doorbreken. Het is geven en nemen. Oog en tijd voor de ander hebben in moeilijke perioden. Elkaar stimuleren in ontwikkeling en kansen gunnen. Letterlijk samen op reis en ons laten verrassen. Met z’n tweeën lang tafelen en intimiteit is voor mij zeker belangrijk. Al ruim 41 jaar getrouwd, soms vind ik hem een klootzak, maar af en toe nog echt verliefdheid voelen is fijn. Het kan echt.

rechtszekerheid

Toch maar getrouwd

Ik was al twintig toen ik voor het eerst verkering kreeg. Vervolgens had ik slechts twee maanden nodig om spijt te krijgen van wat ik haar allemaal beloofd had. Toen het na vijf maanden eindelijk uit was nam ik me voor om het nooit meer zo serieus te benaderen, eerst eens flink wat meiden uit te proberen en het nooit meer over trouwen te hebben. De eerstvolgende verkering is nooit meer uitgegaan. Dat is vooral geluk, maar wat voor een goede relatie ook helpt is relativeringsvermogen. Zo zijn we 30 jaar geleden wegens de aankoop van een woning toch maar getrouwd. Dat was de makkelijkste manier om bepaalde rechtszekerheden te regelen.

makkelijk recept bestaat niet

Liefde is geen eenpansgerecht

Ja, het staat er echt. In mijn NRC. Hoe houd jij je relatie goed? Beschrijf het in maximaal 100 woorden. De krant publiceert een deel van die reacties en daarmee zullen we de januari-echtscheidingspiek wel even afvlakken. Ik verbaas me. In honderd woorden een relatie-reddings-recept? Ik vergelijk: een recept voor boerenkool dat wordt aangeprezen als ‘leuk en snel’ in de kersteditie van een supermarkttijdschrift. Ingrediënten: 24 woorden. Uitvoering: 108 woorden. Conclusie: relatierecepten kunnen wat NRC betreft best korter dan een recept voor boerenkool. Wat een vreselijke manier om mensen die hun relatie worstelend heel proberen te houden een trap na te geven. Het is toch zo simpel. Gewoon leuk wat vaker iets aardigs zeggen, een leuk jurkje aantrekken, een bloemetje meebrengen? Oei, 100 woorden, ik ben er vast al weer overheen. Jammer. Ik weet uit ervaring dat de krant mensen in dienst heeft die mooie, verrijkende en helpende woorden kunnen schrijven als troost in donkere decemberdagen. Meer dan honderd woorden, ja, graag, liefde en leven mogen toch wel meer zijn dan een eenpansgerecht?

klinisch pedagoog/ echtscheidingsdeskundige

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 december 2019