Autoriteiten staken zoektocht vermisten na vulkaanuitbarsting

De zoektocht naar de laatste twee vermisten na de uitbarsting van een vulkaan in Nieuw-Zeeland wordt gestaakt. Dinsdagmiddag (lokale tijd) heeft de officier die leiding geeft aan de actie laten weten dat langs de kust geen nieuwe aanwijzingen zijn gevonden.

De autoriteiten van Nieuw-Zeeland gingen er al vanuit dat de twee slachtoffers zijn omgekomen bij de natuurramp op White Island twee weken geleden. Het gaat om een 17-jarig meisje uit Australië en een 40-jarige man uit Nieuw-Zeeland. Hun lichamen zijn waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Duikers hebben de wateren rondom het vulkanische eiland doorzocht en ook vanuit de lucht zijn observaties uitgevoerd.

Lees meer over de gevaren van vulkaantoerisme

Maandag werd nog bekend dat een Amerikaanse toerist is overleden door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting. De vrouw bezweek in een ziekenhuis in Auckland aan haar verwondingen, meldde de nieuwszender ABC. Tijdens de eruptie waren er 47 bezoekers op White Island, dat voor de noordoostkust van Nieuw-Zeeland ligt. Het dodental staat op negentien, de autoriteiten tellen daarin de twee laatste vermisten mee. Tot nu konden zes lichamen worden geborgen.