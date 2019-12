Amerikaanse bioscopen krijgen na première nog ‘verbeterde’ versie ‘Cats’

Hoeveel levens heeft Cats, vroeg Hollywood Reporter zich afgelopen zaterdag af. Toen legde het veelgelezen vakblad de hand op een memo van Universal, de distributeur van de veelgeplaagde verfilming van de musical Cats. Daarin stond dat bioscopen een nieuwe versie „met enkele verbeterde visuele effecten” zouden krijgen. En dat terwijl de film op dat moment al draaide – Cats ging op 20 december in première in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Volgens Hollywood Reporter gebeurde deze zeldzame ingreep – een film zit een paar weken voor release meestal ‘op slot’ – op verzoek van regisseur Tom Hooper. Eerder werd al bekend dat Hooper tot 36 uur voor de wereldpremière in New York op 16 december nog had gesleuteld aan de visuele effecten. Die lagen dan ook sinds de release van de trailer van Cats onder vuur op sociale media, met veel parodiërende internetmemes als gevolg.

Hooper werkte sindsdien aan verbetering van de effecten. Maar dat er na de première (en zeer kritische recensies) nu een nieuwe versie wordt afgeleverd bij de filmtheaters is volgens insiders hoogst ongebruikelijk. Het lijkt een wanhopige poging de schade te beperken. Want het is de vraag hoeveel een filmmaker en zijn special effects-team binnen zeer korte tijd nog kunnen ‘verbeteren’ aan die controversiële effecten.

Onduidelijkheid in Nederland

Het bericht in Hollywood Reporter zorgde op maandag 23 december voor verwarring in Nederland. Volgens RTL Boulevard zou in Nederland, waar Cats officieel op 26 december in première gaat, gewoon de oude versie draaien. Maar in de loop van maandag liet een woordvoerder van de Nederlandse distributeur NRC weten toch „zo spoedig mogelijk de herziene versie in te zetten”. Wanneer dit precies is, kon de woordvoerder nog niet zeggen – sinds afgelopen zaterdag zijn er voorpremières met de ‘oude’ versie.

Of de verbeterde versie helpt, blijft intussen de vraag. De inkomsten vallen vooralsnog tegen. In Amerika haalde het 95 miljoen dollar kostende Cats in het openingsweekend een magere 6,5 miljoen dollar op, ver beneden de verwachting. De zeer negatieve recensies speelden ongetwijfeld een rol, maar ook bioscoopgangers blijken diep teleurgesteld. Op de populaire filmwebsite IMDb scoort Cats een magere 2,6. Filmcritici zijn nog negatiever. Op recensieverzamelsite Rottentomatoes.com scoort de film een gemiddelde (op basis van ruim 200 recensies) van 17 procent positieve besprekingen.