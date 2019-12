Almeerse politicus krijgt 2 jaar cel voor hacken naaktfoto’s

De 35-jarige Mitchell van der K. is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het jarenlang op grote schaal hacken van iCloud-accounts van vrouwen. Het voormalig kandidaat-gemeenteraadslid van Almere was daarbij op zoek naar seksueel getint materiaal, dat geregeld online werd uitgewisseld op internetfora, meldt de rechtbank in Haarlem.

De man bekende het hacken eerder. Daarbij beweerde Van der K. dat dit eerst vrijwillig gebeurde, maar dat hij later werd gedwongen door anderen. Daarbij zou gedreigd zijn met het openbaren van beeldmateriaal van hemzelf. De rechtbank ziet echter geen bewijs voor die dreiging en wijst op grote hoeveelheden beeldmateriaal, documenten en andere gegevens die hij heeft gedownload. Ook deed Van der K. een poging tot oplichting, waarbij hij bijna drie jaar lang geregeld e-mailberichten stuurde naar een vrouw „om haar onder valse voorwendselen zo ver te krijgen dat zij seksueel getinte foto’s van zichzelf aan hem zou sturen”, aldus de rechtbank.

Van der K. was verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voor de fractie van de VVD in Almere. Hoewel hij een zetel won, besloot hij wegens persoonlijke omstandigheden geen zitting te nemen in de raad. Uiteindelijk bleek de politicus verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. Hij werd vervolgens in april 2018 gearresteerd en diezelfde maand geroyeerd door zijn partij. Het OM had een celstraf van drie jaar tegen hem geëist.