’35 burgers gedood bij gewapende aanval Burkina Faso’

Gewapende strijders hebben dinsdag in het noorden van Burkina Faso 35 burgers en zeven militairen gedood. Dat zegt de president Roch Marc Christian Kaboré volgens persbureaus Reuters en AFP. De aanval zou inmiddels zijn beëindigd, en de veiligheidstroepen zeggen hierbij tachtig strijders hebben gedood. Wie er achter de aanval zit is nog niet bekend, maar het West-Afrikaanse land is regelmatig het doelwit geweest van jihadistische aanvallen.

De aanval begon dinsdagochtend en was van „zeldzame intensiteit”, stelt de Burkinese regering. „Een groot aantal terroristen” viel tegelijkertijd een legerpost en de bevolking van de plaats Arbinda aan. De aanval duurde „enkele uren”.

Het Burkinese leger zegt sinds november zo’n honderd jihadisten te hebben gedood bij verschillende operaties, maar deze cijfers kunnen niet onafhankelijk bevestigd worden. Naar schatting van de VN zijn er zo’n zevenhonderd doden gevallen en een half miljoen mensen ontheemd geraakt door jihadistische aanslagen in Burkina Faso sinds 2015.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte enkele dagen geleden nog het reisadvies voor heel Burkina Faso aan. De veiligheidssituatie verslechtert snel, zo meldt het ministerie. Voor het noorden geldt het advies „niet reizen”, voor de rest van het land „alleen noodzakelijke reizen”.