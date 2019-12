‘Zo is er ook in december genoeg werk’

in

‘Al negentien jaar sta ik met mijn viskraam op de boulevard in Zandvoort. In de loop der tijd heb ik er meer kramen bijgekocht – zo sta ik nu ook in Haarlem, en één keer per week sta ik in Amsterdam. Maar in de winter staat dat werk stil, zeker in Zandvoort. Dan wordt er gewoon bijna geen vis gegeten op de boulevard.

„Ik was al een tijdje bezig met het bakken van oliebollen tijdens de feestdagen, als hobby. Omdat ik vaak evenementen in Zandvoort organiseerde en sponsoren probeerde te lokken met oliebollen. Zeven jaar geleden kwam er in Haarlem bij een supermarkt een plek voor een kraam vrij. ‘Mag ik daar gaan bakken?’ vroeg ik aan de eigenaar. ‘Kun jij dat dan?’ was zijn reactie. Ik heb toen in twee dagen mijn viskar omgebouwd tot een tijdelijke oliebollenkraam.

„Het is niet moeilijk, je moet gewoon goed kijken hoe anderen het doen. Welk meel gebruiken ze, welke olie en welke temperatuur heeft de olie? Ook op internet kun je daar veel over vinden. Zo verkoop ik naast vis ook oliebollen in december.

„Ik kom op deze manier makkelijker de winter door, omdat er zo in december ook genoeg werk is. Ik blijf elk jaar investeren en koop af en toe een nieuwe kar. Dat is wel mijn valkuil, ik heb te veel te doen. Er staat in de opslag bijvoorbeeld nog een poffertjeskar waar ik nog niks mee heb gedaan, omdat ik te druk ben.”

uit

‘Ik ben sinds een jaar gescheiden, maar woon wel vlakbij het huis in Zandvoort waar mijn dochters van dertien en zestien nog steeds met hun moeder wonen. Ik werk veel, maar de maandag houd ik vrij. Dat is mijn papadag. Soms gaan we een dagje uit naar Amsterdam. Dan gaan we shoppen, uit eten of we eten een ijsje op de Nieuwendijk.

„Omdat ik weinig tijd heb, ben ik ook niet zo’n opmaker. Ik betaal alimentatie – hoeveel zeg ik liever niet, uit respect voor mijn ex-vrouw. Ik heb daarnaast mijn woonlasten en verder geef ik niet zoveel uit. Door de scheiding moest ik wel veel nieuwe spullen kopen voor in huis. Ik kreeg ook het een en ander van mensen om me heen, maar ik vind het vervelend om nee te zeggen, dus dan zit je bijvoorbeeld met een bank die je niet zo mooi vindt. Daarom heb ik laatst een nieuw bankstel gekocht van 1.400 euro, niet spectaculair duur, vind ik. Op Marktplaats heb ik ook mooie spullen gevonden, zoals een prachtige, lange eettafel voor 300 euro en een mahoniehouten kast voor 150 euro.

„Op vakantie ga ik niet graag, dan moet je alles loslaten. Daar heb ik moeite mee. Het is niet zo dat ik mijn personeel niet alleen durf te laten, maar ik wil graag de controle houden. En nu ik gescheiden ben, is dat voor mijn dochters ook geen probleem. Op vakantie gaan ze wel met hun moeder.”

Inkomen: 3.500 euro netto Vaste lasten: woonlasten (1.200 euro), internet, tv en bellen (70 euro), verzekeringen (150 euro), alimentatie, boodschappen (300 euro) Laatste grote aankoop: bankstel (1.400 euro) Sparen: wisselend bedrag