Vijf keer de doodstraf voor moord op Jamal Khashoggi

Saoedi-Arabië heeft vijf verdachten ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dood van journalist Jamal Khashoggi. Drie anderen werden gevangenisstraffen van 24 jaar opgelegd, heeft de openbaar aanklager maandag volgens Reuters gemeld.

Khashoggi werd in oktober vorig jaar omgebracht in het Saoedische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd, weggevoerd en nooit meer teruggevonden. Volgens onder meer de Amerikaanse inlichtingendienst CIA gaf de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman (MbS) waarschijnlijk opdracht tot de moord. Hij ontkent dat.

Lees ook: Kroonprins MbS kan straffeloos door

Saud al-Qahtani, de directe adviseur van MbS van wie werd vermoed dat hij de moord had laten uitvoeren, is volgens de aanklager op vrije voeten gesteld. Er zou onderzoek naar zijn betrokkenheid zijn gedaan, maar hij werd niet in staat van beschuldiging gesteld. Khashoggi, die in de VS woonde, was een uitgesproken criticus van de Saoedische kroonprins.