Opschorten hulp aan Oekraïne besproken kort na telefoontje Trump en Zelensky

Ongeveer negentig minuten na het controversiële telefoontje tussen Donald Trump en de Oekraïense president Voloymyr Zelensky in juli, gaf een verantwoordelijke ambtenaar opdracht de Amerikaanse financiële hulp aan het Oost-Europese land stop te zetten. Dat blijkt uit een dit weekend door het Pentagon vrijgegeven e-mail. Het telefoontje was de aanleiding voor afzettingsprocedure die nu loopt tegen de Amerikaanse president.

In de e-mail vraagt onderdirecteur Michael Duffey van het begrotingsbureau van het Witte Huis of de ontvangers van de mail „nog even wachten met het overmaken van de door het ministerie van Defensie beloofde nieuwe financiering” aan Oekraïne. Dat verzoek berust „op de sturing” die Duffey heeft ontvangen en moet gezien worden „in het licht van het voornemen van de regering om de hulp aan Oekraïne te herzien”, aldus Duffey. „Gezien het gevoelige karakter van dit verzoek zou ik het op prijs stellen dat jullie de informatie beperkt houden tot de mensen die het moeten weten om de aanwijzing uit te voeren.”

De mail lijkt een direct verband te suggereren tussen het telefoontje van Trump met Zelensky en het bevriezen van financiële hulp aan het Oost-Europese land. Trump zou in het gesprek - zo bleek eerder uit uitgelekte transcripties - Zelensky acht keer hebben verzocht een onderzoek in te stellen naar de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter. Trump wordt ervan beschuldigd de Amerikaanse hulp aan Oekraïne aan dat verzoek te hebben gekoppeld en de timing van de mail lijkt deze theorie nu te onderschrijven. Trump ontkent dat de twee zaken met elkaar te maken hadden.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben in in reactie op de vrijgegeven mail opgeroepen om Michael Duffey op te roepen als getuige in de afzettingsprocedure. Het telefoontje tussen de leiders was het begin van de afzettingsprocedure die nu loopt tegen Trump. Die procedure - ook wel impeachment genoemd - is inmiddels door het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden maar strandt naar verwachting in de Senaat, waar de Republikeinen een overtal hebben.