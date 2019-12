‘Spionage-app uit Emiraten ruim 20.000 keer gedownload in Nederland’

Een chatapp die gebruikt wordt door inlichtingendiensten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om te spioneren, is ook ruim 20.000 keer in Nederland gedownload. Dat blijkt uit navraag van de NOS , na onthullingen van The New York Times dat de app ToTok een verhulde spionagetool is.

Met de app kunnen alle gesprekken, bewegingen, afspraken, geluiden en beelden van telefoons getapt worden. Gebruikers geven hier vermoedelijk onbewust toestemming voor. Het bedrijf achter ToTok zou onder meer werken voor voor inlichtingendiensten van de VAE. Volgens de app-analysebureaus App Annie en Sensor Tower is het respectievelijk 22.000 en 26.000 keer gedownload in Nederland, aldus de NOS.

ToTok werd een paar maanden geleden geïntroduceerd, en is inmiddels al enkele miljoenen keren gedownload. De gratis app werd op de markt gezet als een makkelijke en veilige manier om videogesprekken te voeren of berichten te sturen vergelijkbaar met WhatsApp, wat niet zomaar gedownload kan worden in de VAE.

Gebruikers zitten vooral in de VAE, maar ook in Europa, Azië en Noord-Amerika. Vorige week werd het een van de meest gedownloade apps in de Verenigde Staten. Inmiddels is ToTok na vragen van The New York Times uit de Google Play Store en de App Store van Apple verwijderd.