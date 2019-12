‘Protesten Iran eisten in twee weken 1.500 levens’

Bij de landelijke protesten in Iran die in november uitbraken, zijn in twee weken zo’n 1.500 mensen om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van drie anonieme bronnen bij het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarmee zouden het de dodelijkste demonstraties zijn sinds de islamitische revolutie in het land in 1979.

Het bloedige neerslaan van de acties volgde bovendien op een bevel van de hoogste geestelijk leider, ayatollah Khamenei, schrijft Reuters. „De Islamitische Republiek is in gevaar. Doe wat nodig is om er een einde aan te maken”, zou hij half november gezegd hebben tijdens een vergadering met de belangrijkste bestuurders van Iran. Onder de slachtoffers zouden ook zeventien tieners en zo’n vierhonderd vrouwen zijn.

Het dodental is gebaseerd op cijfers van veiligheidsdiensten, mortuaria en lijkschouwers, en ziekenhuizen. Iran heeft al erkend dat er doden zijn gevallen, maar nog niet officieel bekendgemaakt hoeveel. Volgens mensenrechtenorganisaties waren het er zeker 140, maar het aantal lijkt dus veel hoger te liggen. Human Rights Watch betichtte Iran ervan het hoge dodental te verdoezelen. De protesten braken half november uit nadat de regering besloot benzineprijzen scherp te verhogen, en gaan nog altijd door.