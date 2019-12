Politie Rotterdam vindt lichaam in gezonken auto, bestuurder aangehouden

De politie van Rotterdam heeft het lichaam van een vrouw gevonden in een auto die zondag bij de Parkkade te water was geraakt. De doodsoorzaak van het slachtoffer en haar identiteit zijn maandagochtend nog niet bekendgemaakt.

Het lichaam van de vrouw werd op de bijrijdersstoel aangetroffen. De bestuurder van het voertuig is een 38-jarige man uit Rotterdam. Hij vertelde zondagochtend vroeg zelf aan de politie dat hij de auto in de Maas had gereden. Het was hem gelukt uit de auto te komen, waarna hij onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de politie liet hij later in een gesprek weten „dat er mogelijk nog iemand in de auto zat”. Hoe de man aan de steekwond kwam, werd niet duidelijk.

De bestuurder is inmiddels aangehouden. De politie onderzoek de relatie tussen de man en de dode vrouw.

Zondag was met duikers en sonarapparatuur gezocht naar het gezonken voertuig, dat iets voor middernacht werd gelokaliseerd. Vanwege de sterke stroming konden duikers de auto niet onder water onderzoeken.