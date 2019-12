Ook uit het rugby komt nu kritiek op de behandeling van Oeigoeren door China

De Nieuw-Zeelandse toprugbyer Sonny Bill Williams heeft zich geschaard bij een groep wereldberoemde sporters, zoals Mesut Özil, die zich publiekelijk uitspreken tegen het lot van de Oeigoeren, een moslimminderheid in de Chinese staat Xinjiang. Dit weekend deelde hij een weinig subtiele boodschap op zijn Twitter-profiel: een illustratie die uitbeeldt dat het Oeigoerse volk tot bloedens toe wordt mishandeld door de Chinese staat.

„Het zijn trieste tijden als we economische winst verkiezen boven menselijkheid”, zo luidt de tekst die de rugbyer - die nu voor Toronto Wolfpack speelt - bij de illustratie plaatste. In die opmerking is kritiek te lezen op grote sportclubs die zich niet hebben willen uitspreken tegen de toestanden, uit angst fans of franchises in China te verliezen.

De tweet van Sonny Bill Williams: de blauwe arm in de illustratie heeft de kleuren van de vlag van Oost-Turkestan, de eigen Oeigoerse staat van 1944 tot 1949:

Zo distantieerde de Londense voetbalclub Arsenal zich van eerdere uitspraken door aanvaller Mesut Özil. Hij uitte via Instagram kritiek op China over de behandeling van de Oeigoeren. Deze etnische minderheid, voornamelijk moslim, woont in de noordwestelijke provincie Xinjiang. De miljoenen Oeigoeren worden onderdrukt. Zo zijn volgens onderzoeken door mensenrechtenorganisaties en journalisten in de afgelopen jaren steeds meer ‘heropvoedingskampen’ verrezen, waar zij worden gedwongen afstand te nemen van hun cultuur en geloof.

Özils kritiek kwam hem duur te staan: hij werd geschrapt uit de Chinese versie van een voetbalgame en veel Chinese fans reageerden fel op het platform Weibo. Arsenal liet daarop een verklaring uitgaan waarin het bestuur stelde „altijd neutraal” te zijn aangaande politieke zaken.

Bekeerd

Het Duitse 1.FC Köln noemde juist een expliciet politieke reden voor de opschorting van bouwplannen voor een trainingscomplex in China. De club wil „zo’n totalitaire en brute dictatuur” niet steunen. Met de ‘voetbalacademie’ was een contract van zo’n 1,8 miljoen euro gemoeid. Een bestuurslid van de club liet vorige week in Duitse media weten: „Ik begrijp dat Duitsland niet helemaal zonder China kan en dat er diplomatiek verkeer is tussen die twee landen. Maar we hebben China niet nodig in de sportwereld.”

Eerder deze maand gebruikte Williams de hashtag ‘Bid voor de Oeigoeren’. Die tweet werd 7.800 keer gedeeld. De rugbyer (34) heeft zich in Nieuw-Zeeland vaker publiek geprofileerd als moslim. Hij bekeerde zich zo’n tien jaar geleden tot de islam. „Het geloof maakt me een betere speler en een beter mens”, vertelde hij eerder dit jaar daarover aan de BBC. Meer teamgenoten in de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland, bekend als de All Blacks, zijn moslim. Williams en zijn ploeggenoten bidden samen voorafgaand aan of na wedstrijden.