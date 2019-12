Machtige Algerijnse legerleider Gaïd Salah overleden

Een van de machtigste mannen van Algerije, generaal Ahmed Gaïd Salah, is dinsdag volgens lokale media onverwacht op 79-jarige leeftijd overleden na een hartaanval, meldt persbureau AFP. De stafchef van het Algerijnse leger had dermate veel invloed dat toen hij eind maart van dit jaar het vertrek van Abdelaziz Bouteflika eiste, het snel gedaan was met de president die twee decennia met de scepter had gezwaaid.

Salah werd als jonge strijder gevormd tijdens de bloedige onafhankelijkheidsoorlog met Frankrijk die in 1962 ten einde kwam. Sindsdien heeft het Algerijnse leger altijd veel macht behouden in het Noord-Afrikaanse land. Salah werkte zich omhoog tot de hoogste rangen en werd in 1994 het hoofd van het Algerijnse leger, te midden van een oorlog met islamistische rebellen waarbij zo’n 200.000 mensen om het leven kwamen. Tien jaar later werd hij door Bouteflika aangesteld als stafchef van de Algerijnse krijgsmacht, later was hij onderminister van Defensie.

Salah besloot tijdens massale protesten eerder dit jaar zich in een televisietoespraak tegen zijn baas te keren. Enkele dagen later trad president Bouteflika af en werd Salah de machtigste man van Algerije. Een interim-regering werd aangesteld, oligarchen die zichzelf onder Bouteflika hadden verrijkt werden vervolgd en gevreesd leiders van Algerijnse inlichtingendiensten werden veroordeeld.

Protesten gaan door

Toch lukte het Salah niet om een einde te maken aan de protesten in het gasrijke land, ondanks nieuwe verkiezingen. Snel keerden Algerijnen zich ook tegen de tijdelijke regering en Salah. De generaal vertegenwoordigde het establishment dat volgens de demonstranten politiek te veel te zeggen heeft in Algerije. Zelf zei Salah dat hij „de revolutie” wilde beschermen tegen buitenlandse inmenging, hoewel hij nooit duidelijk maakte op welke landen hij dan doelde.

Ook de nieuwe president Abdelmajid Tabboune had nauwe banden met Salah. Direct nadat het staatshoofd vorige week was geïnaugureerd, omhelsde Tabboune de generaal en eerde hij hem met een oorkonde voor zijn verdiensten voor Algerije. De president heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd vanwege het overlijden van de legerleider.

Tien maanden na het door Salah afgedwongen vertrek van Bouteflika houdt de onrust in Algerije aan. De recente presidentsverkiezingen waar de legerleider op had aangestuurd, waren volgens demonstranten een wassen neus om de bestaande, corrupte politieke elite aan de macht te houden. De generaal heeft altijd volgehouden dat hij alles eraan deed om de rechtsorde van Algerije te beschermen.

„Godzijdank hebben we nu een president”, reageerde een gepensioneerde generaal volgens persbureau Reuters op de dood van Salah. „Stel je voor wat er gebeurd was als we nu geen president hadden”.